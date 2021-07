Nikolaè pronto a lasciare la Fiorentina. Il difensore ha il contratto in scadenza tra dieci mesi e non ha nessuna intenzione di rinnovare, anzi, dal ritiro di Moena ai dirigenti viola ha ribadito la sua volontà di un addio immediato. La società lo valuta quindici milioni di euro, tanti in questo momento e per un giocatore in scadenza. Nella primavera scorsa, scrive La Gazzetta dello Sport, due club inglesi si erano fatti avanti per lui, oltre alla Juventus, che resta viva. La società bianconera vorrebbe inserire una contropartita tecnica, la Fiorentina non è d'accordo.