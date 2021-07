La Juventus continua a monitorare la situazione legata al futuro di, che potrebbe lasciare la Fiorentina in estate. Il difensore ha il contratto in scadenza nel 2022, ha già fatto sapere che non intende rinnovarlo e potrebbe essere ceduto a un prezzo di saldo per evitare di perderlo a zero l'estate prossima. Il club viola è quasi costretto così ad abbassare le richieste rispetto ai 35 milioni iniziali, ma secondo La Nazione non ha neanche preso in considerazione una proposta dalla Juve che non arrivava nemmeno a 10 milioni di euro.