Tra gli obiettivi di mercato della Juventus c’è Nikola Milenkovic, che diventerebbe un obiettivo caldo nel caso in cui i bianconeri trovassero validi acquirenti per Merih Demiral. Stando a quanto riporta Tuttosport, il futuro del difensore della Fiorentina è ancora incerto, ha un contratto in scadenza nel 2022 che non avrebbe intenzione di rinnovare. Così, questa sarebbe l’estate giusta per la sua partenza, con la Juve affacciata alla finestra assieme a tanti club inglesi, come il West Ham.