Non solo. E - chissà - non solo Manuel. Se c'è un mercato in cui laè particolarmente attiva, è quello delle "occasioni". E cioè: trovare un giocatore economicamente abbordabile che però non abbassi il livello qualitativo della squadra. Va da sé: è un'operazione piuttosto complicata.Conin uscita eper ora tenuto in standby - sia per la questione ingaggio, che frena il mercato, sia per mancanza concreta di offerte - la Juve sta valutando l'inserimento di un nuovo centrale in rosa. Del resto, sembra necessario. Chiellini non dà garanzie e oltre De Ligt e Bonucci sembra esserci il vuoto. Ecco che si fa largo allora l'ipotesi, in scadenza nel 2022 e con tanto mercato attorno. Lo vogliono tutti e lo vuole in particolare la Fiorentina, squadra che per ora detiene il cartellino e che sta provando invano a fargli rinnovare il contratto. Al momento, complici le offerte in arrivo, Milenkovic non ne vuole sapere. E ammicca ai bianconeri, già per questa stagione...