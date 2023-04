"Prima o poi vinceranno quelle davanti", aveva detto qualche settimana fa Massimiliano Allegri. In realtà però, soprattutto se parliamo di Inter e Milan, questa tesi fin qui non si è avverata. Nella giornata di ieri, le due milanesi hanno ottenuto in due solo un punto, quello dei rossoneri a Bologna mentre l'Inter è caduta in casa contro il Monza. La Juve ha quindi una nuova occasione per avvicinarsi ulteriormente in classifica. Nonostante la penalizzazione, vincendo contro il Sassuolo, i bianconeri si troverebbero a 4 punti dai nerazzurri e a 6 dal Milan.