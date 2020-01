Il 4 marzo all'Allianz Stadium arriva il Milan. La Juventus è pronta per un grande appuntamento, perché in quell'occasione si giocherà contro il Milan, nel ritorno della semifinale di Coppa Italia, l'accesso alla Finalissima di Roma.



Iniziano il 31 gennaio le vendite per la gara, partendo dalla Prelazione Abbonati.



Questo il calendario.



Da venerdì 31/1 alle 10.00 a lunedì 3/02 alle 23.59: Prelazione Abbonati

Giovedì 6/02 dalle 10 alle 23.59: vendita riservata J1897 Member

Da venerdì 7/02 alle 10 fino a domenica 9/02 alle 23.59: Vendita riservata J1897 e Black&White Member

Da lunedì 10/02 alle 10.00: Vendita libera.