Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha parlato davanti al Palazzo della Regione a Torino, dopo l'incontro per valutare la situazione per l'emergenza coronavirus. Dalle sue parole, riportate da Sky Sport, sembra che la direzione presa sia quella di confermare le porte aperte con i vincoli per le regioni a rischio. Quindi, Juve-Milan potrebbe essere aperta solamente ai piemontesi, come si evince dalle sue dichiarazioni: "Juve-Milan? Non è una mia competenza o potere, il presidente del Consiglio con un decreto ha stabilito che tutti gli eventi sportivi possono svolgersi. Se il prefetto o il sindaco di Torino riterranno di porre limitazioni sarà una competenza loro".