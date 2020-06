1









Domani sera, alle ore 21, il calcio italiano riapre i battenti. Allo Stadium andrà in scena il secondo atto della semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Milan, che all’andata finì in parità per 1-1. Prima del fischio d’inizio, le squadre osserveranno un minuto di silenzio per ricordare le oltre 34 mila vittime causate dal coronavirus. Come riporta Tuttosport, ci sarà poi l’omaggio a tre operatori che rappresenteranno simbolicamente tutto il personale sanitario del Ssn (medici, infermieri, professionisti, operatori, ricercatori) che sono stati implicati in prima linea nella lotta al Covid-19.