Tra bilanci che necessitano di essere sistemati e rose che devono essere ancora puntellate, questa ultima settimana di mercato sembra regalare sorprese a non finire. L’ultima ventilata da Sport Mediaset è quella di uno scambio Demiral-Suso. Quello del Milan per il turco è un ritorno di fiamma ma, vista l’impossibilità di arrivare ai 35 milioni di euro cash pretesi dalla Juve, ecco prendere corpo quest’ipotesi. Al momento dalle parti di Torino sembrano filtrare più perplessità che certezze. Ci si chiede se sia proprio Suso il tipo di giocatore che serva ad una squadra come la Juve già piena di esterni offensivi.



BILANCIO - Paratici ha necessità di sistemare i conti e la cessione di Demiral può fruttare un’ottima plusvalenza. Resta l’incognita tecnica. Con il turco che nel precampionato ha già mostrato di che pasta sia fatto, suona strano che la Juve possa privarsene. Molto dipenderà dall’affare Rugani-Roma. Se il difensore italiano si accaserà ai giallorossi, allora l’ipotesi di scambio Demiral-Suso potrà andare in soffitta.