La Juventus e il Milan stanno per incrociare i propri destini all'Allianz Stadium per la 4^ giornata di Serie A. Una partita che ha tutto il sapore dell'ultima spiaggia anticipata per gli uomini di Max Allegri, che ancora cercano la prima vittoria in questo campionato. E lo fanno contro una formazione, quella rossonera, che viaggia a punteggio pieno.Mentre il clima partita aumenta sempre più, tuffiamoci nel cuore dell'atmosfera del match e dello stadio della Juve: