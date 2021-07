Secondo quanto riportato da Sportmediaset, la Juventus sarebbe tornata a chiedere informazioni al Milan per. Il difensore centrale classe 1995 non è certo del posto da titolare nel club rossonero, con Tomori e Kjaer che ad oggi sembrerebbero i veri padroni della difesa del Diavolo. La dirigenza del Milan potrebbe quindi far tornare di moda uno scambio conl'esterno d'attacco classe 1994 neo campione d'Europa con la nazionale di Mancini non parte titolare nella formazione di Allegri, e potrebbe lasciare la Juventus per trovare più spazio. I bianconeri andrebbero ad acquistare un centrale utile in caso di doppio addio della coppia Rugani-Demiral, mentre il Milan troverebbe un'opzione in più sulla trequarti: ecco perché lo scambio potrebbe di nuovo prendere quota.