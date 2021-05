9







di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Staidum

Un buon inizio, una buona gamba, poi la solita sofferenza di chi ha la stagione sotto la luna storta: se non concretizzi nel tuo picco di gioco e buone intenzioni, subirai per sempre il peso psicologico degli errori. Questo è stato Juve-Milan, almeno nei primi quarantacinque minuti: uno 0-1 che fotografa perfettamente non solo la prima ripresa, ma tutta una stagione. Fino al gol (bellissimo) di Brahim su incertezza di Szczesny, i rossoneri avevano avuto l'occasione d'oro con Theo Hernandez: è stato super Alex Sandro.



Per il resto, tanta garra, parecchi calci, un'inconcludenza a cui Pirlo non ha saputo porre freno o rimedio.



