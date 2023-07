Prima uscita dell'anno per la Juve, prima sfida al Milan. A Carson i bianconeri sfidano i rossoneri in amichevole (calcio d'inizio alle 4.30) per un test che vuole regalare qualche indicazione sullo stato attuale della squadra bianconera.- Ha già messo in mostra il suo bagaglio: sgroppate e velocità, così prova a fare il vuoto e così prova a contenere Leao. Confeziona anche una palla gol per Chiesa.Vederlo così è bello e incoraggiante. E' in tutte le azioni pericolose della Juve e dal suo uno contro uno arriva l'angolo del pari. Brillante e sul pezzo, sta bene.- Il primo gol nella prima amichevole per aprire l'annata in cui sarà ufficialmente il capitano.- Idee, corse e verticalizzazioni: 45' con personalità.- L'impegno non manca, la brillantezza sì e si vede. Si gioca il posto nella Juve che verrà, ma servirà qualcosa in più.- Perde due volte il duello di testa con Thiaw (gol e assist) e la Juve subisce due gol. Bene nell'area del Milan, male in quella bianconera. E non è un dettaglio.