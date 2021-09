Un tocco in più, il tocco giusto. E' quello di Pauloche lancia in piena corsa Alvarodopo pochi minuti: lo spagnolo va dritto per dritto, e dritto per segnare. 1-0 per la Juve, che tiene il risultato fino alla fine del primo tempo. Una meraviglia, la rete. E lo sono anche parecchi tratti della ripresa bianconera: perché spingono, resistono, chiudono correttamente e poi ripartono in maniera così rapida che si fa letale.Oltre il gol di Morata (e i tocchi di Dybala), è la cattiveria di questa squadra a rubare l'occhio. E il centrocampo sì, inizia a dare segnali di resistenza e coraggio: era tutto ciò che chiedeva Allegri.