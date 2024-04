DopoTimothyha parlato anche ai microfoni della Rai, condividendo le sue sensazioni sul match che lo ha visto in campo da titolare e protagonista di una buona prestazione. "Penso di aver fatto bene in attacco, ma soprattutto in difesa", il commento dell'esterno statunitense, che di recente, in un'altra intervista, non aveva nascosto le sue difficoltà ad ambientarsi nel calcio italiano, in particolare a livello tattico. "Ho contenuto molto bene. Devo continuare a crescere e ad ascoltare quello che mi chiede il mister".