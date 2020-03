L'emergenza Coronavirus sta mettendo in ginocchio il calcio italiano. Dopo le partite rinviate alla prossima settimana, oggi era prevista anche una decisione riguardo la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Milan. Il match, in programma mercoledì allo Stadium, si giocherà a porte aperte. C'è un ma, infatti, non lo stadio non sarà accessibile a tutti ma bensì con alcune limitazioni. L'epidemia di coronavirus sta flagellando il nord Italia e lo sport non può non essere condizionato.



Nella giornata di oggi si sono rincorse varie notizie, tra le quali anche quella di giocare a porte chiuse. Il Presidente della regione, Alberto Cirio, aveva anche parlato a proposito dicendo che la competenza sarebbe spettata al Prefetto o al Sindaco. La Lega poi però ha fatto chiarezza e, senza un intervento diretto del governo il match tra Juve e Milan si svolgerà regolarmente a porte aperte. Allo Stadium non potranno quindi accedere i residenti in Lombardia, Veneto ed Emilia, oltre a chi vive in provincia di Savona. Limitazioni atte ad evitare ulteriori contagi nel nord Italia, per rendere questa epidemia qualcosa di ancora più grave.