Difficile trovare, dopo la disfatta interna contro il Milan, qualche tifoso della Juve disposto a dare ancora una chance ad Andrea Pirlo. Sui social network è ormai un coro unanime contro l'allenatore bresciano, da cui in tanti si aspettavano le dimissioni già ieri sera: il rapporto si è incrinato definitivamente - come emerge dai "meme" che vi proponiamo nella nostra gallery -, e sembrano essere rimasti in pochi anche i sostenitori bianconeri pronti a credere nella qualificazione alla prossima Champions League. Tra i giocatori, sono invece Cristiano Ronaldo e Szczesny i più bersagliati dal tifo a seguito della figuraccia rimediata all'Allianz Stadium.