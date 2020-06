Brividi fino al 90'. Così i tifosi della Juve ieri sera hanno vissuto la gara contro il Milan, festeggiando l'approdo in finale di Coppa Italia anche se attraverso una prestazione tutt'altro che spettacolare. Subito su Twitter e Instagram ci si è interrogati - a suon di "meme" - su chi fossero i migliori e i peggiori in campo in questa prima uscita post-Covid dei ragazzi di Maurizio Sarri. Promossi senz'altro de Ligt e Danilo, mentre sul banco degli imputati sono finiti soprattutto i tre inseriti al 62', ovvero Khedira, Rabiot e Bernardeschi. Gli ultimi due, in particolare, sono stati pesantemente bersagliati dai sostenitori bianconeri.