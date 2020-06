Il Milan si avvia verso la partita di venerdì sera contro la Juventus e a Milanello, come riporta Sky Sport, è arrivato l'ad dei rossoneri Ivan Gazidis che ha parlato in campo per oltre 40 minuti con la squadra. Tra le due fazioni i toni sono stati duri anche perché il dirigente rossonero ha parlato del taglio dello stipendio per i calciatori (50% per aprile) mentre la squadra avrebbe chiesto spiegazioni sui mancati rinnovi tra cui quello di Ibrahimovic e sul perché il dirigente non si sia fatto vedere per così tanto tempo.