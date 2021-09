Altissima velocità. E altrettanta intensità.sarà una super sfida e i bianconeri sono pronti a sfruttare le proprie ripartenze come armi letali. Allo Stadium potrebbero essere allora determinanti Juane Rafael. Tuttosport, con i dati forniti da MathandSport ha analizzato le transizioni effettuate nelle prime tre giornate delle due squadre. Spiega Adriano Bacconi: "La squadra di Massimiliano Allegri ha una percentuale di ripartenze sul totale di azioni effettuate nella partita leggermente più alta di quella del Milan, ma con un’incisività per ora molto più bassa (12% meno pericolose). In particolare i rossoneri di Stefano Pioli sviluppano le proprie transizioni con maggiore verticalità (5% in più) e ad una velocità decisamente più alta che hanno trovato la massima applicazione nei gol di Giroud contro il Cagliari e Leao contro la Lazio".