Juventus e Milan sono pronti a sfidarsi per. Il centrocampista spagnolo è in uscita dal Real Madrid ed era una delle prime richieste di Andrea Pirlo quando arrivò sulla panchina bianconera. Rispetto a un anno fa non c'è più Pirlo ma Allegri, Isco però potrebbe essere il rinforzo di qualità per il centrocampo. La valutazione dell'ex Malaga si aggira intorno ai 25 milioni di euro, la Juve valuta l'ipotesi, ma occhio alla concorrenza del Milan.