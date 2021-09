Una sfida agli antipodi. Anche per la storia degli ultimi anni. Del resto, Juve-Milan è anche una questione di difese. Fortissime e meno forti. E allora, come racconta Gazzetta, da una parte "C’è chi ha incassato un solo gol nelle ultime 8 partite in Serie A". E dall'altra? Chi ne ha sempre preso uno nelle ultime 17. Juve-Milan diventa dunque una sfida tra difese, momenti di forma diversi, "perché se Pioli ha trovato una quadra Allegri la sta ancora cercando, al netto del clean sheet in Champions contro il Malmoe (0-3)".