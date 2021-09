101 campionati vinti. E' la somma degli scudetti vinti dai giocatori di, contando tutti quelli in rosa e compresi gli indisponibili, e contando anche i due titoli tolti a Ibrahimovic quand'era alla Juve per colpa di Calciopoli. Il calcolo, del Corriere dello Sport, illumina Juve-Milan: "Proprio Ibra è il recordman, con i 13 campionati (11+2) vinti in 4 Paesi diversi, davanti a Bonucci e Chiellini che in Italia sono arrivati a 9 scudetti e puntano al primato dell’ex compagno Buffon, che li precede a quota 10. Basta dare un’occhiata alla classifica dei plurivincitori in serie A, d’altronde, per ricordarsi perché quella di stasera a Torino dev’essere per forza una sfida da record".