Ci siamo, si avvicina la sfida di Coppa Italia tra Juventus e Milan. In casa Milan sono diversi i dubbi di formazione per Stefano Pioli, che dovrà aare a meno degli squalificati Zlatan Ibrahimovic, Samu Castillejo e Theo Hernandez. Al posto dello svedese, in attacco non dovrebbero esserci dubbi, perchè giocherà il portoghese Rafael Leao. Sulla corsie esterne spazio a Conti a destra e ad uno tra Laxalt e Calabria sulla sinistra , in sostituzione di Hernandez. Infine toccherà al giovaneAlexis Saelemaelekers, sostituire Castillejo in attacco. Pioli ha diversi dubbi, chissà che possa trovare qualche sorpresa anche di Sarri.