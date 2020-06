L'idea iniziale di Maurizio Sarri era quella di lasciare fuoriconplay a centrocampo,da una parte edall'altra. Una settimana di prove, fino alla decisione che probabilmente sarà quella che verrà ufficializzata stasera: Miralem in regia con Bentancur e Matuidi ai lati. E Khedira verso la panchina: prima per l'infortunio e poi per lo stop della stagione, il tedesco non gioca una partita da novembre e l'allenatore bianconero non vuole rischiarlo subito da titolare.