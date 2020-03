Dopo il rinvio della sfida per lo scudetto Juve-Inter, i bianconeri hanno potuto recuperare le energie fisiche e mentali. Questo è servito soprattutto per quei giocatori che hanno passato del tempo in infermeria. Tra tutti Khedira e Douglas Costa, che saranno abili e arruolabili per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan.Il tedesco e l’esterno brasiliano si allenano da qualche giorno in gruppo alla JTC della Continassa e potrebbero addirittura giocare uno spezzone di partita contro gli uomini di Pioli, orfani di Zlatan Ibrahimovic.