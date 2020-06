1









“L’ho trovato meglio rispetto a quando abbiamo interrotto la stagione. […] Ha pagato un disagio mentale, ma ha capito che non deve perdere fiducia nei suoi mezzi”. Parole e musica di Maurizio Sarri, che ierisi è espresso così su Miralem Pjanic, che gli sta dando qualche grattacapo per la formazione di domani. Infatti, stando a quanto riporta Tuttosport, il tecnico toscano avrebbe deciso per 10/11 la formazione anti Milan che schiererà domani, manca ancora da sciogliere il dubbio a centrocampo. Come si legge, gli imprescindibili per Sarri sono Bentancur. Dunque il centrocampista bosniaco se la gioca con Matuidi, dato inizialmente per favorito: con Pjanic in campo, l’uruguaiano e il tedesco si appaieranno ai suoi lati come mezzali. Al contrario, con il francese in campo sarà Betancur a collocarsi in cabina di regia. Dando per scontato che Ramsey e Rabiot saranno esclusi dai titolari.