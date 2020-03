Si avvicina Juventus-Milan, gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Maurizio Sarri ha già scelto il portiere titolare. Tra i pali infatti ci sarà Gigi Buffon e non Szczesny contro i ragazzi di Pioli in Coppa Italia allo Stadium. Sarri lo aveva detto già in tempi non sospetti, è lui il portiere scelto per la Coppa Italia. Possibilità quindi per il numero 77 bianconero di battere i record che ancora a 40 anni passati cerca di superare. Vedremo se lo farà con o senza tifosi allo Stadium.