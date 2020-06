Si parte, la Coppa Italia sta per inaugurare la ripresa del calcio italiano dopo lo stop per il coronavirus. La Juventus ospita il Milan, che è arrivato all'Allianz Stadium nel tentativo di strappare un pass per la finale, dopo l'1 a 1 dell'andata a San Siro. I rossoneri, per il riscaldamento della gara, hanno deciso di schierarsi nella protesta partita dagli Stati Uniti, ma rilanciata per tutto il mondo, contro le discriminazioni razziali. Così, per omaggiare la morte di George Floyd a Minneapolis che ha fatto scatenare i focolai della rivolta, i giocatori del Milan sono scesi in campo per il riscaldamento con una maglietta nera, con scritto in bianco "Black lives matter", il motto della campagna di sensibilizzazione.