"Cristiano Ronaldo non ha toccato neanche un pallone nell'area avversaria in questo primo tempo contro il Milan. Arretrato."



Nei nostri TOP & FLOP del primo tempo di Juventus-Milan, ancora sul risultato di 0-1, abbiamo individuato in Cristiano Ronaldo uno dei giocatori peggiori, a livello di prestazione, in casa bianconera. Questo dato la dice lunga su quanto sia stato impalpabile per ora all'Allianz Stadium il fuoriclasse portoghese. E nel secondo tempo, quando manca un quarto d'ora alla fine della partita, qualche tocco in area rossonera l'ha fatto, ma sempre sbagliato.