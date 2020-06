Contro il Milan Cristiano Ronaldo non ha giocato una delle sue migliori partite con la maglia della Juventus. Oltre al rigore sbagliato, tante altre piccole imprecisioni che hanno portato al portoghese 5 in pagella in quasi tutti i quotidiani. Solo Tuttosport ha salvato il portoghese. Uni dei commenti più duri si legge invece su La Gazzetta dello Sport: "Non è per il rigore sbagliato (appena 2 su 16 in bianconero) ma per tutto il resto. Impreciso, meno grintoso di altre occasioni. Aveva cominciato da centravanti ma poi si è riallargato come gli piace. Contento lui..."