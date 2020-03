Ieri Juve-Milan è stata rinviata a data da destinarsi per decisione del Prefetto di Torino per combattere la diffusione del coronavirus. Come riferito da Tuttosport non sarà però semplice trovare una data per recuperare la partita, soprattutto se la Juve dovesse andare avanti in Champions League. Infatti in quel caso non esisterebbero più date libere, a meno di un rinvio ulteriore della finale. Ma il rischio in quel caso sarebbe quello di levare spazio anche all’Italia di Mancini, che dovrebbe prepararsi per l’Europeo, in partenza nel prossimo mese di giugno.