Andrea Pirlo può sorridere in vista del Milan, perché potrà affrontare la gara con tutta la rosa a disposizione. Come annunciato in conferenza stampa, Chiesa è rientrato stabilmente nel gruppo di lavoro, è recuperato ed è stato convocato contro il Diavolo, contro cui spera di ripetere la prestazione dell’andata scendendo in campo dal 1’. Presente anche Demiral, che ha smaltito i problemi fisici che lo avevano allontanato dal campo nell’ultimo periodo