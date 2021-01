Alla vigilia del big match tra Juventus e Milan, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha preparato una carrellata delle sfide più iconiche tra i due club, compresa la partita dell'8 maggio 2005: "Partita scudetto più di questa, impossibile. Juve e Milan sono prime alla pari a -4 giornate e San Siro è caldissimo. Quel titolo verrà cancellato da Calciopoli, ma nessuno lo sa. C’è il sole come nelle partite di maggio e c’è Collina, vestito di nero come gli arbitri anni Sessanta: finirà

criticato da Berlusconi. Siccome il calcio è poetico, l’immagine della partita non è il gol di Trezeguet ma l’assist di Del Piero,

criticato per mesi, alla fine decisivo: da sinistra in rovesciata trova la traiettoria giusta e il francese batte Dida. Per capire la portata, leggere la panchina del Milan: Abbiati, Costacurta, Serginho, Ambrosini, Rui Costa, Inzaghi e Crespo".