In questo weekend da cui passerà parte della qualificazione alla prossima Champions League, il Napoli aprirà il turno sul campo dello Spezia, mentre a chiuderlo domenica sera sarà Juventus-Milan. Su tutto questo si è pronunciato a CalcioNapoli24 TV Roberto Bordin, c.t. della Moldavia ed ex giocatore di Napoli e Spezia: "Lo scontro diretto tra Juventus e Milan potrebbe favorire il Napoli in caso di vittoria con lo Spezia. Gattuso ha fatto un gran lavoro con tante assenze, ne ho sentite molte su di lui ma la squadra lo segue e si vede! Osimhen è stato il più pagato del mercato italiano, Gattuso non sempre ci ha lavorato assieme o con la rosa al completo: può essere favorito dagli scontri diretti in questo rush finale, l’andamento del Napoli è soddisfacente."