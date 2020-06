Continua a far discutere l'arbitraggio di Daniele Orsato in Juve-Milan di ieri sera. Nel giro di un minuto ha concesso un rigore ai bianconeri ed ha espulso Ante Rebic per un'entrata killer su Danilo., proprio dopo il rosso sventolato in faccia all'attaccante del Milan. Sono in tre e nessuno rispetta il metro e mezzo di sicurezza imposto ai calciatori per protestare contro il direttore di gara. Non tutti se n'erano accorti ma i social non perdonano...