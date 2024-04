A pochi minuti da Juventus-Milan c'è un'importante novità di formazione per i rossoneri. Mike Maignan infatti ha avuto un risentimento all'adduttore durante il riscaldamento e non potrà difendere i pali della sua squadra. Al suo posto, in campo Sportiello. Un'altra assenza quindi per Stefano Pioli che già deve fare a meno di alcuni giocatori importanti come Tomori, Theo Hernandez e Calabria, quest'ultimi due out per squalifica dopo la sconfitta contro l'Inter.