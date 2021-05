Juventus-Milan ha assunto di giornata in giornata i contorni di partita del destino, perché si tratta di un vero e proprio spareggio Champions. In ballo tanti destini, da quello dei giocatori a quello di Pirlo, sfida a cui assisterà, dalla tribuna, anche John Elkann. Un segnale di unità e di forza, che dimostra quanto la proprietà sia vicina ad Agnelli e squadra in un momento particolarmente delicato. La Juve si compatta, affinchè il cielo cupo all’orizzonte si schiarisca