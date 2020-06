Il Milan che stasera affronterà la Juventus si presenterà allo Stadium (vuoto, solo 300 persone avranno accesso all'impianto) senza Ibrahimovic e Theo Henrnandez. La bilancia pende dalla parte dei bianconeri nel ritorno della semifinale di Coppa Italia (1-1 all'andata), ma non solo per le assenze dei due giocatori chiave di Pioli: il Milan ha perso 9 delle ultime 10 partite contro la Juve, l'ultima volta l'ha battuta a Doha nella Supercoppa italiana 2016; i rossoneri non hanno mai vinto allo Stadium, 9 sconfitte su 9 in campionato e un solo pareggio in Coppa Italia. E ancora: il Milan non batte una squadra di Sarri dal gennaio 2007, quando l'allenatore era ancora sulla panchina dell'Arezzo.