La rete di Brahim Diaz che decide in favore del Milan il primo tempo della partita contro la Juventus ha scatenato le polemiche e le proteste in casa bianconera: sembra che il giocatore milanista, nel saltare Cuadrado nell'area juventina, abbia controllato col braccio prima di scagliare il destro vincente sotto l'incrocio dei pali. Per questo c'è stato un silent check tra l'arbitro Valeri e il Var Calvarese, con annesse proteste di Andrea Pirlo e Leonardo Bonucci in panchina, e di Giorgio Chiellini in campo. Tutti a dire chiaramente "l'ha toccata con la mano!"

I replay però mostrano che Diaz controlla in realtà col costato, vicino al braccio, ma in effetti non c'è tocco irregolare.