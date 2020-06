di Lorenzo Bettoni, inviato a Torino

Juve-Milan ha una sorpresa già prima del calcio d'inizio. Come appreso in esclusiva da Ilbianconero.com, domani a centrocampo si rivedrà Miralem Pjanic dal primo minuto. Il bosniaco partirà in cabina di regia con Blaise Matuidi e Rodrigo Bentancur ai lati. L'unico dubbio di Sarri riguarda Juan Cuadrado. Il colombiano può partire in difesa (terzino destro) o in avanti al posto di Douglas Costa con Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Oppure in panchina. In porta confermato Gigi Buffon, davanti a lui Alex Sandro, Matthijs de Ligt e Leonardo Bonucci, a destra Cuadrado o Danilo. La vigilia di oggi è stata bagnata dalla pioggia, come presumibilmente accadrà anche domani. Cristiano Ronaldo è stato tra i primi a presentarsi ai cancelli della Continassa, tre ore prima dell'inizio della seduta diretta da Maurizio Sarri.



ALLENAMENTO - In mattinata Giorgio Chiellini ha continuato il lavoro di riatletizzazione, lasciando il JTC poco prima dell'arrivo del tecnico bianconero. Difficile che il capitano venga convocato, dovrebbe restare fuori al pari degli altri due infortunati: Gonzalo Higuain e Merih Demiral, mentre Aaron Ramsey spera almeno nella convocazione dopo aver lavorato a parte nelle ultime settimane. Dopo l'allenamento di oggi pomeriggio i calciatori della Juventus sono tornati a casa e domani mattina si ritroveranno alla Continassa per l'allenamento di rifinitura e la riunione tecnica durante la quale Sarri ufficializzerà le proprie scelte ai calciatori. Alle 21 il calcio d'inizio della sfida con il Milan, 96 giorni dopo la vittoria contro l'Inter. PJANIC - La stagione era andata in letargo con Mire in panchina e tanti dubbi sul suo futuro, confermati poi nei mesi successivi in cui i rumors che lo accostavano al Barcellona andavano avanti un giorno sì e l'altro pure. Sarri l'ha spronato in campo e di fronte alle telecamere: "Un grande giocatore può sbagliare una partita - le sue parole rilasciate a Sky pochi giorni fa - come l'hanno sempre sbagliata anche altri grandi calciatori in passato. Pjanic è d'accordo con me, mi sembra abbia fatto un buon percorso dal punto di vista mentale. L'ho visto molto bene". Per questo il tecnico bianconero ha deciso di premiare il bosniaco, che al netto delle voci di mercato, resta ancora importante per la squadra. Il suo futuro e quello della Juve inizia domani. Finalmente si torna in campo.



