Miralem Pjanic ha già la testa a Barcellona. Verrebbe da dire questo nel commentare la prestazione del "Pianista" contro il Milan. Un'oretta di gioco per lui, lanciato dal primo minuto da Maurizio Sarri, che 96 giorni fa, in occasione di Juve-Inter, lo aveva relegato in panchina. Troppo lento fino quando è stato in campo contro il Milan e pure ammonito (finalmente, direbbero gli anti-Juve) da Orsato. Sarri non ha avuto dubbi nell'affidargli le chiavi del centrocampo ma la determinazione nel metterlo in campo dal 1' è stata la stessa di quando, al 62', ha deciso di sostituirlo. Al suo posto è entrato Sami Khedira con Rodrigo Bentancur scalato in regia. "​Mi sembra che Pjanic abbia fatto un buon percorso dal punto di vista mentale - aveva detto Sarri due giorni fa -. L'ho visto molto bene". Per questo l'ha premiato con la maglia da titolare ma la fiducia del tecnico bianconero non è stata ripagata.



MERCATO - Gli ultimi tre mesi sono stati particolarmente complicati per il centrocampista bosniaco. Dopo che il pallone ha smesso di rotolare si è parlato un giorno sì e l'altro pure del suo possibile trasferimento al Barcellona. La situazione la conosciamo tutti: lui andrebbe anche, ma la Juve pretende in cambio Arthur, altrimenti salta tutto. E per ora il brasiliano continua a non accettare il trasferimento dal Nou Camp. Fatto sta che Pjanic, alla Continassa, si è allenato bene. Parola di Sarri. Uno che non fa regali a nessuno. La testa, evidentemente, non sembrava diretta altrove. Non è la prima volta, però, che quello che succede nel chiuso del JTC si rispecchia sul terreno di gioco. E anche Sarri lo sa bene. Questa sera invece Pjanic è stato sempre fuori partita. Ora Sarri punterà ancora su di lui?



FUTURO - Da qui al termine della stagione mancano 14 partite. Almeno. La Juve spera che siano di più, vorrebbe dire aver superato il Lione negli ottavi di Champions. Pjanic resta uno dei calciatori più talentuosi a disposizione della Vecchia Signora ma dall'inizio dell'anno non sembra essere più lui. Aveva sbagliato le partite prima della sosta, ha sbagliato anche quella post-Covid, nonostante la fiducia concessa da Sarri. Il tecnico, gioco-forza, continuerà a puntarci ancora. Anche solo per motivi numerici. Ci saranno tante partite ravvicinate e serviranno tutti, anche se per portare a casa almeno un trofeo non basterà stare in campo per fare numero.



