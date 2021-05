Stefano Pioli si gioca una carta a sorpresa per provare a sbancare lo Stadium e vincere lo scontro diretto per la qualificazione in Champions. Per la gara contro la Juventus, secondo Calciomercato.com l'allenatore del Milan punterà forte sull'imprevedibilità di Brahim Diaz. Pioli ha scelto di lanciare da titolare lo spagnolo per non dare punti di riferimento ai difensori di Andrea Pirlo. Per aiutare Hernandez a fermare Chiesa, che nella gara d'andata è stato decisivo con una doppietta, a sinistra giocherà Hakan Calhanoglu.