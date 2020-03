Stefano Pioli recupera due big per la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juve e Milan. Il tecnico rossonero, infatti, ha riaccolto in gruppo sia Gigio Donnaurmma che Simon Kjaer che si sono allenati regolarmente con il resto della squadra questa mattina e sono quindi recuperati per la sfida di mercoledì all'Allianz Stadium. Partita che dovrebbe giocarsi a porte aperte ma con soli tifosi provenienti dal Piemonte dove l'emergenza Coronavirus non è pressante come in altre regioni come ad esempio Veneto e Lombardia ed Emilia Romagna.