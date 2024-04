Le parole in conferenza stampa di Stefano Pioli, allenatore del Milan, dopo la sfida contro la Juventus: "Un pari che soddisfa, la squadra ha messo in campo spirito. Abbiamo creato tanto per renderci pericolosi nonostante gli 0 tiri in porta. Dobbiamo ancora conquistare il secondo posto. La stagione non è andata come volevamo, ma abbiamo il dovere di fare bene fino alla fine".La Juve è una squadra forte, con giocatori forti, Poi le situazioni che viviamo io e Allegri fanno parte del gioco"."Abbiamo trovato un ambiente caldo, ci mancavano i nostri tifosi. L’Inter quest’anno ha fatto qualcosa di straordinario, quelle sotto invece hanno fatto un campionato normale".