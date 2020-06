Tiziano Pieri, ex arbitro di Serie A, ha parlato negli studi Rai, analizzando gli elementi da moviola del primo tempo della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Milan. Secondo Pieri, è stato ottimo il lavoro del VAR affidato ad Aureliano nel caso del calcio di rigore assegnato ai bianconeri: Conti allarga il gomito, Orsato lascia correre, ma viene richiamato poco dopo per riguardare l'azione e cambiare idea. Nulla da discutere sull'episodio legato invece all'espulsione di Ante Rebic: "Rebic entra a gamba tesa stile kong-fu, portando la gamba ad un'altezza non consentita dal regolamento. Orsato tira fuori il giallo, ma grazie ad un ottimo lavoro di squadra sceglie per il rosso".



Infine, non ci sono margini per la protesta del Milan, per intervento di Bonucci su Kjaer in area di rigore: il danese partiva già in fuorigioco.