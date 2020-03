Ci sono tutti. Tutti tranne Demiral, s'intende. Sarri è pronto a risvegliare la sua Juve, a partire dalla sfida con il Milan in Coppa Italia. Le scelte però potrebbero basarsi anche in virtù dei parecchi diffidati che si ritroverà la formazione bianconera: se ammoniti, tre giocatori potrebbero saltare l'eventuale finale. Di questi tempi, ulteriore danno che forse nessuno potrebbe permettersi. Chi sono? A rischio Higuain e Matuidi, già in diffida prima dell'andata, ma anche Ramsey che ha rimediato l'ultimo giallo nella gara d'andata del Meazza.