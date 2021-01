Alla vigilia della sfida tra Juventus e Milan ci sono ancora diversi nodi da sciogliere per quel che riguarda le formazioni. In particolare, Stefano Pioli dovrà fare i conti con la carenza di uomini a centrocampo, come riporta anche La Gazzetta dello Sport: "L’emergenza è a centrocampo, dove, con Tonali squalificato e Bennacer ancora out, non ci sono alternative alla

coppia Krunic-Kessie. Per il resto formazione fatta per dieci. undicesimi. Da assegnare la maglia del trequartista di

destra che completerà con Calhanoglu e Rebic il trio alle spalle di Leao: Castillejo, più utile in fase di copertura, è in vantaggio su Brahim Diaz".