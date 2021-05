Si è detto tanto su tutte le tematiche che verranno porta con sé il big match di giornata tra Juventus e Milan. Dalla Champions al mercato, terreno in cui Fabio Paratici ha messo da tempo nel mirino due giocatori rossoneri. Su tutti c’è Gigio Donnarumma, in scadenza di contratto con il Diavolo e possibile occasione a parametro zero. Inoltre c’è Romagnoli, il cui profilo è valutato nell’ambito di uno scambio con Federico Bernardeschi, ai margini del progetto tecnico bianconero.