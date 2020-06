Ai microfoni di TMW, parla l'inviato Rai all'Allianz Stadium Andrea Riscassi. "Sembrava un allenamento e non una partita, c'era un clima senza tensione, malgrado l'intervento di Rebic. Siamo entrati in trecento, pochissimi. C'erano distanze sociali siderali. La mascherina è indispensabile, per tutto il tempo, io ero dietro la porta e all'inizio ho provato a toglierla, ma mi hanno cortesemente invitato a rimetterla. Le formazioni, declamate, in uno stadio vuoto. Credo sia stato il momento più toccante, sentivi l'assenza delle persone. Non capita mai di dire un nome e sentire l'eco. Di solito ci sono applausi, fischi... Il prepartita è durato quasi un'ora, per una serie di regole già scritte. Il minuto di silenzio lo avevamo già visto, ma la lettura delle formazioni nel deserto è stata molto strana".